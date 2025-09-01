Филиал Детской клинической больницы имени Рошаля открыли в Одинцове

Екатерина Оноприенко приехала из Одинцова вместе с сыном Дмитрием. Недавно ему сделали в центре Рошаля операцию — удалили новообразование из глаза. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо. Это первый прием после выписки, и он прошел в новом филиале.

«Когда мы приехали на операцию в клинический центр Рошаля, были поражены тем, какая большая и современная там больница. А теперь открылось еще одно лечебное учреждение. Это новый уровень», — поделилась Екатерина Оноприенко.

Операция прошла без осложнений. Диму выписали на амбулаторное лечение. Сейчас важно следить за состоянием глаза и выполнять рекомендации офтальмолога.

Первые пациенты — из Одинцова. Дорога заняла не больше 20 минут. Парковка у центра есть — удобная и бесплатная. Территория благоустроена: есть скамейки, освещение и система видеонаблюдения. Все продумано для комфорта посетителей. Записаться на прием можно быстро и просто.

Больница готова принимать до 600 пациентов в день. К октябрю все отделения выйдут на полную мощность.