Филиал детского центра дополнительного образования откроют в Солнечногорске

В доме № 6 А на Подмосковной улице в микрорайоне Тимоново планируют открыть филиал Дома детского творчества «Буревестник». Об этом сообщил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков. Он подчеркнул, что окончательное решение будет принято после обсуждения с местными жителями.

По словам Константина Михалькова, изначально в здании планировали разместить детский сад, однако из-за сокращения числа дошкольников необходимость в нем отпала. Вопрос дальнейшего использования помещений глава обсудил с родителями, педагогами и администрацией действующего дошкольного учреждения. В выездной встрече также принял участие прокурор Солнечногорска Дмитрий Антонов.

«Открывать еще один детский сад означало бы держать здание полупустым. Поэтому рассматриваем другой, более востребованный для Тимоново формат: планируем открыть филиал центра дополнительного образования „Буревестник“ для ребят разных возрастов. А в перспективе он может стать полноценным социально-культурным центром микрорайона и для взрослых, в том числе. Но подчеркну: окончательное решение будем принимать только после обсуждения с жителями», — сказал Константин Михальков.

Кроме того, глава сообщил о достигнутой договоренности провести текущий ремонт в детском саду на Подмосковной улице в летний период. Это улучшит условия пребывания воспитанников и работников учреждения.