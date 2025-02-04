Филиал БТИ Подмосковья разъяснил садоводам новые правила кадастрового учета

С 1 марта в силу вступит новый Федеральный закон о своевременном кадастровом учете и регистрации прав на недвижимость в ЕГРН. Эту тему обсудили на первой в 2025 году встрече с садоводами представители Южного филиала БТИ Московской области.

Обсуждения проводили в Ступине, где сейчас насчитывают 747 садоводческих и дачных товариществ. Зарегистрированных прав нет у 17 971 объекта недвижимости на 80 тысячах земельных участках. С первого дня весны поставить дом на учет или получить право на него станет невозможным, если у территории нет установленных границ.

Для определения границ участка, можно провести комплексные кадастровые работы. Областное БТИ в 2024 году успешно сделало это в Пушкинском, Клинском и Истринском округах.

«Встречи со стороны БТИ Московской области, в первую очередь, проводятся для помощи гражданам в понимании соответствия их недвижимости актуальному юридическому состоянию, а также возможности проведения необходимых работ для соответствия требованиям действующего законодательства, необходимого, в том числе, для распоряжения своим имуществом», — отметил директор Южного филиала бюро Сергей Сергеев.

Садоводам разъяснили правила оформления актов обследования, межевых и технических планов, а также подробно рассказали о процессе перевода садового дома в жилой.