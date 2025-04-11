Фигуристы из Балашихи завоевали серебро на турнире в Нижнем Новгороде

Турнир по фигурному катанию, посвященный Дню космонавтики, прошел 6 апреля в Нижнем Новгороде. В соревнованиях приняли участие 11 дуэтов, среди которых пара из Балашихи — Варвара Иванова и Тимофей Кудряшов.

Они, будучи воспитанниками Спортивной школы олимпийского резерва имени Ляпкина, продемонстрировали отличные результаты, завоевав серебряные медали в категории третий спортивный разряд.

«Это отличный результат, особенно учитывая, что ребята катаются в паре менее года. Но уже сейчас они демонстрируют слаженность, уверенность и прекрасное чувство партнерства на льду. Поздравляем Варю и Тимофея с серебром и желаем, чтобы их звездный путь на льду продолжался только вверх!» — отмечается в Telegram-канале Арены Балашихи.

Успех пары стал возможен благодаря поддержке опытной тренерской команды Арены Балашихи, в состав которой входят: Мария Боровикова, Денис Самохин, Никита Назаров, Николай Никонов и Екатерина Каташинская.