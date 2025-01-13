Фигуристы из Балашихи победили на Российско-китайских зимних играх

Елизавета Малеина и Матвей Самохин из Балашихи взяли золото IV Российско-китайских молодежных зимних игр, которые проходили в Южно-Сахалинске. Спортсмены, представлявшие спортивную школу олимпийского резерва имени Юрия Ляпкина, набрали 171,81 балла за две программы в танцах на льду.

Тренируют юных фигуристов Денис Самохин и Мария Боровикова. Во время соревнований Елизавета и Матвей завели дружбу с китайскими спортсменами, обменявшись подарками: они подарили им футболки и кепки с российской символикой, в то время как китайские ребята в ответ презентовали сувениры — палочки для еды, брелоки и шарфы.

Хотя победа на молодежных играх стала важным достижением для балашихинских фигуристов, их главный старт еще впереди. Первенство России, на котором они будут представлять свой регион, пройдет в начале февраля в Саранске.