Фигуристов-любителей пригласили на фестиваль «Хрустальный лед» в Подмосковье

В Подмосковье стартует первый областной фестиваль по фигурному катанию среди любителей «Хрустальный лед». Художественным руководителем проекта стал чемпион мира и заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

Организатором фестиваля выступает Московская областная дирекция по развитию парков при поддержке регионального Минкультуры и туризма. К участию допускаются любители фигурного катания любого уровня в трех возрастных категориях: 10–14 лет, 15–20 лет и 21+. На отборочном этапе участники смогут представить свои программы в четырех номинациях: мужское одиночное катание, женское одиночное катание, танцы в паре и групповое катание. Лучшие выступят на гала-концерте, где и определят победителей.

Заявки принимают на сайте Хрустальныйлед.рф до 15 декабря. Для участия нужно заполнить онлайн-форму и прикрепить видео конкурсного номера.

Выступления конкурсантов оценят известные фигуристы — чемпионы мира Оксана Домнина и Роман Костомаров. Каждое мероприятие фестиваля завершится ледовым спектаклем Ильи Авербуха «Зимние сказки Подмосковья», подготовленным специально для проекта.

Очный этап пройдет с 2 по 10 января 2026 года, а 17 января состоится большой гала-концерт и награждение победителей.