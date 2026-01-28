Фигуристки из Орехово-Зуева выступят на гала-концерте областного фестиваля

Заключительный концерт фестиваля «Хрустальный лед», организованного командой губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, состоится в Центральном парке округа Пушкинский 1 февраля. Участницами гала-концерта станут Анастасия и Екатерина Колесовы из Орехово-Зуевского городского округа.

Фестиваль впервые провели в зимнем сезоне 2025–2026 годов. Свои номера показали более 400 фигуристов-любителей со всего Подмосковья. Отборочные этапы прошли в 10 округах региона. Выступления оценивало жюри, в состав которого вошли именитые спортсмены Илья Авербух, Оксана Домнина, Роман Костомаров.

15-летние сестры Колесовы продемонстрировали высокий уровень мастерства. Судьи даже не поверили, что девочки занимаются всего два года. «Мы увидели настоящее фигурное катание», — оценил выступление сестер Колесовых на отборочном этапе заслуженный мастер спорта России, фигурист Илья Авербух.

Анастасия и Екатерина тренируются в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный» у Ольги Логиновой. Судьи «Хрустального льда» отметили не только мастерство спортсменок, но и фирменный стиль их тренера.