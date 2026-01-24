24 января 2026 15:17 Фигуристки из Орехово-Зуева вышли в финал губернаторского фестиваля 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Орехово-Зуево Подмосковье

Фигурное катание

Фестивали

Орехово-Зуево

Сестры-фигуристки из Орехово-Зуева прошли в финал фестиваля «Хрустальный лед». Их выступление покорило звездное жюри, в которое вошли Оксана Домнина, Роман Костомаров и Илья Авербух.

Юные спортсменки Анна и Екатерина Колесовы тренируются в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный» уже почти два года. Их усердные тренировки принесли результат — на отборочном этапе в Орехово-Зуеве их выступление высоко оценили чемпионы мира Оксана Домнина, Роман Костомаров и Илья Авербух.

«Илья Авербух меня очень похвалил, сказал, что я большая молодец. Он удивился, как я катаюсь всего за два года», — рассказала финалистка Анастасия Колесова.

Первый областной фестиваль собрал более 400 заявок от фигуристов-любителей. Прокаты прошли в десяти округах Подмосковья. «Любые соревнования и выезды — это бесценный опыт, без него никуда», — отметила тренер Ольга Логинова. Сейчас сестры готовятся к финальному шоу, которое пройдет 1 февраля в центральном парке Пушкино. В программе — выступления победителей, мастер-классы и спектакль с участием звезд мирового фигурного катания Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной и Максима Шабалина.