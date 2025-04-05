Фигуристки из Балашихи завоевали Кубок России по синхронному катанию

Команда «Фриволите» из городского округа Балашиха одержала победу в финале Кубка России на всероссийских соревнованиях «Волжский пируэт» и турнире по шоу-программам «Мы вместе» по синхронному катанию на коньках. В состязаниях приняли участие спортсмены из 14 регионов России.

«Фриволите» представила программу «Пауки», которая получила высокую оценку судей. По итогам соревнований команда заняла первое место, установив рекордное количество набранных баллов.

Синхронное катание — командная дисциплина фигурного катания, в которой группа из шестнадцати фигуристов под музыку выполняет различные движения и маневры со сложными элементами. Обязательные элементы включают круг, линию, колесо, пересечения и блоки. Соревнования состоят из короткой и произвольной программы.

Победа «Фриволите» на всероссийских соревнованиях «Волжский пируэт» и турнире «Мы вместе» подчеркивает высокий уровень подготовки и сплоченность команды, а также способствует популяризации синхронного катания в России.