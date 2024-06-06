Фигуристка Агата Кисель из Химок победила на областных соревнованиях

Областные соревнования по фигурному катанию принесли несколько наград для фигуристок из Химок. Воспитанница одной из местных спортшкол Агата Кисель заняла первое место в группе второго юношеского разряда.

Спортсменки из Химок достойно представили округ на состязаниях. Фигуристки взяли медали во всех призовых категориях. Помимо Агаты Кисель «золота» добилась София Зыкова. Виктория Добросудова стала серебряным призером в первом юношеском разряде, а норму «юный фигурист» на бронзу выполнила Елена Саенко.

«Искренне поздравляю девочек и желаю всегда быть на высоте своих возможностей, талантов, способностей. Пусть ваше стремление непременно знаменуется победой. Желаю сил, энтузиазма и бесконечной веры в себя», — отметила муниципальный депутат Юлия Мамай.

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