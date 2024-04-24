Фиалки зацвели в лесах Подмосковья | 360°

24 апреля 2024, 15:41
Фиалки зацвели в лесах Подмосковья
Подмосковные натуралисты заметили в лесу цветущие фиалки. Это нежное растение с фиолетовыми лепестками можно встретить на прогретых солнцем опушках и полянах.
«Не стоит забывать о том, что в Подмосковье растет много редких видов растений, которые изымать из природы запрещено. Да и распространенные цветы собирать не рекомендовано, ведь они являются источником пищи для насекомых-опылителей. Лучше всего наблюдать за цветением первоцветов со стороны и фотографировать», — говорит министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Фиалка лесная не занесена в Красную книгу в отличие от фиалки топяной. Отличить эти растения можно только по форме листьев — у краснокнижницы листочки более округлые, нежели у ее родственницы.
Фиалки считаются лекарственным растением. Корни, листья и лепестки используют в народной медицине.
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