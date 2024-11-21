Фестивали и тематические занятия пройдут в усадьбе Ивановское в Подольске

В усадьбе Ивановское городского округа Подольск в сентябре 2024 года открыли подмосковный филиал Института развития профессионального образования. Председатель Совета депутатов Алексей Никулин вместе с директором учебного заведения Оксаной Бондарь обсудили мероприятия, которые проведут на этой площадке.

Чтобы подготовить усадьбу для организации мероприятий и приглашения посетителей, депутат Алексей Никулин предложил привлечь студентов.

«Новый руководитель попросил помощи в проведении субботника в помещениях здания. Планируем обратиться для этого к студентам средних и высших учреждений округа», — сказал он.

Музей профессионального образования в усадьбе Ивановское, площадь которого составляет 3500 квадратных метров, можно использовать для тематических занятий, мастер-классов и сезонных активностей. Площадка подойдет и для съемок кино, организации театральных мероприятий и различных фестивалей. Музей профессионального образования оборудуют современной техникой, здесь проведут мероприятия по профориентации.

Отметим, что на протяжении десятилетий усадьба Ивановское в Подольске была культурно-просветительской площадкой в сфере профессионального образования. В 1987 году здесь открыли Музей профессионально-технического образования.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».