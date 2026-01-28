Сегодня 13:12 Фестивали и конференции в честь юбилея Салтыкова-Щедрина проведут в Подмосковье 0 0 0 Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области Подмосковье

В музее М. Е. Салтыкова-Щедрина — филиале Талдомского историко-литературного музея — 27 января в торжественной обстановке открыли год празднования 200-летия со дня рождения русского писателя, сатирика и журналиста. Мероприятие прошло в селе Спас-Угол, где литератор появился на свет.

Церемония собрала известных деятелей культуры: президента Российского книжного союза Сергея Степашина, министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова, ректора Литературного института Алексея Варламова, главного редактора журнала «Юность» Сергея Шаргунова и других.

«Салтыков-Щедрин умел говорить правду, не боясь последствий. Он действительно был человеком большой смелости, ведь обращать внимание общественности на правду, будучи чиновником высокого ранга, крайне трудно», — отметил Сергей Степашин.

Министр Василий Кузнецов подчеркнул особую роль Подмосковья в судьбе сатирика. «Спас-Угол — родовая усадьба писателя — место, где он провел первое десятилетие жизни, учился подмечать, изучать, наблюдать жизнь. Здесь начал копиться его творческий багаж, который впоследствии раскроется в блестящих произведениях. Знаково, что отсюда начался путь писателя и здесь же мы даем старт программе в честь его 200-летия», — уточнил глава ведомства.

В течение 2026 года в Московской области будут проводить фестивали, чтения, конференции и прочие мероприятия, вдохновленные творчеством Салтыкова-Щедрина. Уже сейчас в музее-заповеднике «Мелихово» на конкурсе чтецов звучат его произведения.

В апреле в Спас-Угле планируют провести шестые Щедринские чтения, а в августе — фестиваль «Спас в Спасе» с творческими встречами и концертами.