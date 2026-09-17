Фестивалем технологий отметили День города в Серпухове

Образовательный фестиваль в честь дня рождения города «ИИ волны. Серпухов — город будущего сегодня» состоялся впервые. Мероприятие прошло на площади Ленина и со стороны напоминало декорации научно-фантастического фильма.

Искусственный интеллект перестал быть абстрактной технологией и стал частью праздника. Бок о бок с людьми по площади гуляли роботы. Гости праздника проявили особый интерес к настольным играм, в которых соревновались люди и ИИ. В павильоне-нейросаду каждый мог сфотографироваться в новом образе, а нейросети мгновенно обрабатывали и печатали снимки.

Программа фестиваля была насыщенной и разнообразной. Это отметил и глава городского округа. Алексей Шимко познакомился с работами участников конкурса «AI — Серпухов». Лучших из них наградили на главной сцене.

Завершился праздник красочным лазерным шоу. Город, которому исполнилось 687 лет, уверенно шагнул в будущее.