Фестиваль зимних видов спорта пройдет в парках Коломны и Озер

Парки городского округа Коломна приглашают в субботу, 7 февраля, на общеобластное мероприятие «Спорт для всех», приуроченное ко всемирному Дню зимних видов спорта. Гостей ждет множество увлекательных мероприятий. Каждый — и самый маленький, и совсем взрослый — найдет себе состязание по душе.

В коломенском парке Мира спортивный праздник начнется в 10:00 с зарядки на катке. Затем всех желающих пригласят на веселые старты на льду. Для самых маленьких гостей парка организуют народные спортивные игры. Зрители увидят показательные выступления атлетов по гиревому спорту. Рядом с площадками будет работать чайная станция.

В «Сосновом бору» в Озерах мероприятия стартуют в 11:00. Здесь на площади у антикафе пройдет зарядка, а сразу после нее — забег по территории парка. Гости смогут поучаствовать в матче по гигантскому хоккею и в мастер-классе от хоккеистов. Как и в Коломне, будет где погреться — в парке открыта самоварная станция.

Помните, что счастье в движении — выбирайте парк по душе и приходите!