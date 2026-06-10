Фестиваль живой музыки и шахмат прошел в парке Серпухова

Образцовый коллектив Московской области, творческий альянс «Мой мир» Детской школы искусств имени Алябьева, 7 июня стал частью фестиваля «Живые шахматы» в парке «Сокольники» в Серпухове. Живой военный оркестр, шахматный турнир и десятки участников в костюмах на огромной доске под открытым небом — все это объединил фестиваль, посвященный военной истории и музыке.

День открылся выступлением военно-духового оркестра. Марши и музыка, под которые солдаты шли в бой, звучали вживую. Оркестр выступил дважды: на торжественном открытии и в финале, когда под его аккомпанемент развернулось главное зрелище.

Для гостей работала лекция «Музыка подвига», где историк рассказал о том, как музыка поднимала полки в атаку, и фотовыставка архивных снимков.

Шахматный турнир «Мысль победы» прошел по швейцарской системе без возрастных ограничений. Победители получили медали. Параллельно работали бесплатные мастер-классы: музыкальный и шахматный.

Кульминацией дня стал фестиваль «Живые шахматы»: 32 участника в костюмах на огромном размеченном поле разыграли партию под руководством ведущего. Белые против черных. Спектакль, где театр, история и спорт слились воедино.

Творческий альянс «Мой мир» выразил благодарность организаторам — Российскому военно-историческому обществу — за возможность стать частью праздника.