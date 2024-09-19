Фестиваль женской моды прошел в парке «Лукоморье» в Химках

Фестиваль женской моды «Show Legend fashion festival» организовали на территории парка развлечений «Лукоморье» в Химках. Участие в нем приняли 12 девушек из различных сфер деятельности: от атомной энергетики до косметологии.

Гостей фестиваля ждала насыщенная развлекательная программа: конкурсы, дефиле, концерт и зрелищное награждение.

«Прекрасное настроение царило и на подиуме, и в парке. Мы увидели дефиле моделей, показ современных коллекций от знаменитых отечественных дизайнеров, конкурс на лучший образ и многое другое», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Фестиваль женской моды проходит в Химках уже второй год. Проигравших в конкурсах нет, в финале каждая участница получает почетный титул и призы.

Так, в этом году премией моделей наградили Ольгу Кареву и Лейлю Паршкову, а победительницами конкурса красоты в категориях миссис, вуман и мисс стали Ольга Мелехина, Мария Сорокина и Юлия Долматова.

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