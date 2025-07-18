Фестиваль здорового образа жизни прошел в Богородском округе

Мероприятие собрало множество гостей и местных жителей, которые искали новые способы укрепления здоровья и душевного равновесия. В Глуховском парке Ногинска участники смогли посетить множество тематических площадок.

Одним из самых популярных направлений стала традиционная чайная церемония, где все желающие могли расслабиться и насладиться атмосферой. Другие посетители попробовали уникальное гвоздестояние, развивающее силу духа и терпение. Не обошлось и без любителей йоги, которые смогли улучшить как физическое, так и эмоциональное состояние.

Интерес вызвала площадка с метафорическими картами, позволяющая участникам углубиться в самопознание и наладить внутренний диалог. Для детей была организована арт-мастерская, где они могли проявить творческие способности и снять напряжение.

Фестиваль стал замечательной возможностью для горожан узнать о новых методах заботы о здоровье и приятно провести время в окружении единомышленников.