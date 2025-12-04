Фестиваль «Зажги свою звезду» прошел в Орехово-Зуеве

В округе прошел Региональный детско-юношеский творческий фестиваль «Зажги свою звезду» — событие, проходившее в рамках программы Фестиваля МЧС «Детям Подмосковья по безопасной жизнедеятельности».

Для воспитанников Орехово-Зуевского семейного центра «Семья и дом» участие в этом мероприятии стало не просто традицией, но и ежегодной возможностью раскрыть свой творческий потенциал.

В этом году юные артисты вновь продемонстрировали высокие результаты. В номинации «Сольные исполнители» воспитанники центра завоевали первое место. Аналогичного успеха они добились в категории «Литературное чтение». Литературно-музыкальная композиция, объединившая слово и мелодию, принесла юным исполнителям второе место. В номинации «Хореография» команда Орехово-Зуево также завоевала второе место. В категории «Танец» участники фестиваля заняли третье место.