Фестиваль «Встреча поколений» прошел в Наро-Фоминске

Участники казачьего клуба «Атаман» провели мастер-классы по тактической медицине, сборке и разборке оружия, управлению дронами.

«Замечательная традиция. Мы в Парке Победы проводим этот замечательный фестиваль „Встреча поколений“, а кто-то скажет — „Связь поколений“. Мероприятие направлено на передачу ценностей и рассказ о том, какая великая у нас страна, как тяжело давалась Победа, об опыте современных героев — участников СВО. Я думаю, что это очень важно», — сказал глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.

Благотворительный фонд «Мы едины» подарил главе округа «Розу Донбасса». Ее выковал кузнец из Донецка Виктор Михалев из осколков вражеских снарядов. Статуэтку передадут в историко-краеведческий музей.