Фестиваль «Встреча поколений» прошел в Наро-Фоминске
Фестиваль прошел в Парке Победы. Для гостей организовали ярмарки, тематические выставки и фотозоны.
Участники казачьего клуба «Атаман» провели мастер-классы по тактической медицине, сборке и разборке оружия, управлению дронами.
«Замечательная традиция. Мы в Парке Победы проводим этот замечательный фестиваль „Встреча поколений“, а кто-то скажет — „Связь поколений“. Мероприятие направлено на передачу ценностей и рассказ о том, какая великая у нас страна, как тяжело давалась Победа, об опыте современных героев — участников СВО. Я думаю, что это очень важно», — сказал глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.
Благотворительный фонд «Мы едины» подарил главе округа «Розу Донбасса». Ее выковал кузнец из Донецка Виктор Михалев из осколков вражеских снарядов. Статуэтку передадут в историко-краеведческий музей.
В рамках мероприятия организовали концерт, а также награждение победителей конкурса «Вместе за наших» и патриотических соревнований «Наша сила в единстве».
«На благотворительной ярмарке все средства, которые будут собраны, пойдут в благотворительный фонд „Мы едины“. Школы организовали эту ярмарку. Средства мы посчитываем, у кого больше — три призовых места, у нас есть подарки для них», — уточнила директор молодежного комплексного центра Рената Демидова.
В конце закопали капсулу времени с посланием потомкам, которые отметят 100-летие Великой Победы.