Фестиваль возможностей для подростков с ОВЗ прошел в Наро-Фоминске

Мероприятие организовали 20 апреля в рамках специальной части областного чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс». Оно проводится на базе школы округа второй год.

В прошлый раз работали всего три площадки, а в этом году их уже шесть. Участие принимают подростки старше 14 лет с тяжелыми и множественными нарушениями развития, а также с ментальными особенностями.

В первый день ребята мастерили куклу-оберег, пикировали и рассаживали помидоры, украшали цветочные горшки в технике декупажа. На второй день они впервые в жизни держали в руках микрофон: пели песни перед учителями и гостями, а также рисовали с помощью кофе.

Участники волновались, но рядом были педагоги, которые помогали и поддерживали. В итоге у ребят все получилось. Каждый получил набор маркеров для рисования, сладкий подарок и благодарность. Главное, что они поняли: их возможности безграничны, стоит только захотеть.