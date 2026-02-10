Фестиваль воздухоплавания прошел в Дмитрове

В Дмитрове прошел четвертый воздухоплавательный «Фестиваль сердец». В празднике задействовали 28 шаров.

В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что за штурвалы встали пилоты не только из Подмосковья и Москвы, но также из Тулы, Великого Новгорода, Переславля-Залесского и даже Минска.

Кульминацией стал масштабный запуск огромных тепловых аэростатов. В небо поднялись 13 шаров в форме сердца, включая алый – с признанием «Я люблю тебя». Также от земли оторвались десять классических круглых аппаратов.

В этом году организаторы впервые предложили гостям новый опыт — привязные полеты на трех аэростатах, работавших как своеобразный «воздушный лифт». А те, кто заранее приобрел специальные сертификаты, смогли отправиться в полет на шарах-сердцах.

На земле праздничную атмосферу создавали тематические украшения: валентинки, шарики в виде сердец и стильная фотозона. Пилоты соревновались в меткости, сбрасывая маркеры в центр мишени прямо с высокого сугроба. Для гостей работали точки с горячей пищей, глинтвейном и сувенирами.

Во время фестиваля президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло лично протестировал самый маленький воздушный шар в стране.

Организаторами праздника выступили воздухоплавательные клубы «Аэровальс» и «Аэронавт», а также региональное отделение Федерации воздухоплавательного спорта России по Московской области при поддержке администрации Дмитровского округа.