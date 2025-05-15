Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони» стартовал в Клину

В Клину начался восьмой фестиваль воздухоплавания «Город на ладони». Корреспондент 360.ru не просто наблюдал за красочным зрелищем, но и сам отправился в полет на тепловом аэростате, чтобы на собственном опыте узнать, каково это — парить над живописными лесами и полями Подмосковья.

Управление воздушным шаром оказалось неожиданно простым — всего один рычаг, регулирующий высоту.

«Вот буквально секунду мне придется подогреться, а иначе мы будем где-нибудь в лесу», — с улыбкой отметил пилот Игорь Аршава, демонстрируя тонкости управления.

В тесной корзине, площадью всего около квадратного метра, разместились трое взрослых и четыре пропановых баллона. Полет был плавным и спокойным.

«До этого небольшая была тучка дождевая, она чуть-чуть подсасывала и разгоняла ветер. Сейчас все успокоилось, она развалилась. Ветер у земли спокойный. Приземлимся мягко», — заверил пилот.

После успешного возвращения, начался не менее ответственный этап — сборка шара. Игорь Аршава подробно объяснил, как правильно сложить конструкцию, чтобы она не завалилась набок. Этот процесс оказался не таким простым, как может показаться — аэростат все время норовил улететь.

Фестиваль «Город на ладони» традиционно собирает любителей воздухоплавания, превращая небо над Клином в красочное зрелище.