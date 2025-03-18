Фестиваль «Восторжество таланта» начался в Воскресенске
В этом году конкурс посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и героическому подвигу советских солдат. Поэтому и к подготовке номеров участники подошли с особым вниманием.
В юбилейном фестивале народного творчества «Восторжество таланта», который проходит во Дворце культуры «Химик», принимают участие не только артисты из Воскресенска, но и гости из других округов Подмосковья.
«Вот уже 30 лет наш конкурс начинается весной и принимает своих участников и гостей. За эти годы менялось многое: название номинации, менялась вообще наша жизнь. Но неизменной остается миссия нашего фестиваля — сохранение и развитие традиционных, российских, русских ценностей», — рассказала начальник управления культуры администрации округа Елена Баклушина.
Оценивать выступления участников будет компетентное жюри под председательством заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Евгении Засимовой.
«У меня всегда очень хорошие впечатления об этом конкурсе, устроителях и о дворце роскошном, как театр, в хороших советских традициях. Здесь все очень обстоятельно, масштабно, четко. Участники показывают определенный уровень. Сердце согревают, молодцы!» — поделилась Евгения Засимова.
Узнать имена победителей и увидеть лучшие номера можно будет на гала-концерте фестиваля «Восторжество таланта», который пройдет на сцене Дворца культуры «Химик» в ближайшую субботу, 22 марта.