Фестиваль «Восторжество таланта» начался в Воскресенске

В этом году конкурс посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и героическому подвигу советских солдат. Поэтому и к подготовке номеров участники подошли с особым вниманием.

В юбилейном фестивале народного творчества «Восторжество таланта», который проходит во Дворце культуры «Химик», принимают участие не только артисты из Воскресенска, но и гости из других округов Подмосковья.

«Вот уже 30 лет наш конкурс начинается весной и принимает своих участников и гостей. За эти годы менялось многое: название номинации, менялась вообще наша жизнь. Но неизменной остается миссия нашего фестиваля — сохранение и развитие традиционных, российских, русских ценностей», — рассказала начальник управления культуры администрации округа Елена Баклушина.