Фестиваль восточных танцев прошел в Подольске

Фото: Пресс-служба г. о. Подольск / Пресс-служба администрации г.о. Подольск

В Доме культуры имени Лепсе на фестивале Oriental Jingle Bells по восточным танцам свое мастерство продемонстрировали более 150 участниц, которые показали почти 500 номеров. На сцене также выступил египетский оркестр Oriental Band.

На мероприятии было представлено 25 коллективов, которые приехали из самых разных регионов страны: Воронежа, Рязани, Москвы, Орла, Липецка, а также из Подмосковья.

«Конечно, показывают свое мастерство и подольские объединения, такие как „Сантэ“ и „Аиша“, — рассказала организатор Юлия Дравненкова.

Соревнование охватило несколько направлений: классический ориенталь, разнообразный фольклор, танцы народов мира и другие. Особое внимание уделили номинациям Live Tabla.

Возраст конкурсанток составлял от пяти до 55 лет и даже старше. В особой номинации «Королева импровизации» девушки продемонстрировали свои навыки в стилях Raks el Sharki, фольклор и табла-соло. Состязание стало отборочным этапом чемпионата России.