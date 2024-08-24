Фестиваль волонтерских отрядов в поддержку бойцов СВО провели в Балашихе

Волонтеры городского округа Балашиха объединились в поддержку участников специальной военной операции в День флага России. В Пестовском парке они организовали фестиваль «Добро Вместе».

Участие в фестивале приняли 20 волонтерских организаций города, ветераны СВО, артисты Дома культуры «Кучино», жители и гости Балашихи.

«Сегодня этот фестиваль объединил многих волонтеров, которые помогают в тылу нашим воинам Отечества. Мы общаемся, знакомимся и объединяемся для того, чтобы эффективнее отправлять гуманитарную помощь, помогать друг другу в нашем деле», — сказала руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» городского округа Балашиха Елена Жарова.

Гости мероприятия увидели праздничный концерт, на котором выступили ветераны СВО, поучаствовали в тематических мастер-классах. Члены волонтерского содружества «Железный тыл» из Балашихи показали как плетут маскировочные сети, изготавливают нашлемники и делают голубей мира. Также для всех желающих организовали учебные занятия по тактической медицине и по оказанию первой помощи. Батутный центр «Попрыгайка» показал мастер-класс по сбору и разбору оружия.

Самых активных волонтеров города наградили дипломами и благодарственными письмами.

Отметим, каждый желающий может присоединится к волонтерскому движению, а также оказать помощь через пункты сбора гуманитарного груза эвакуированным жителям Курской области и участникам СВО.

Подробную информация можно узнать на сайте или по телефону регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья»: 8 (925) 591-40-33.

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