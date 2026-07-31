Фестиваль волонтеров прошел в Солнечногорске

На набережной озера Сенеж в Солнечногорске 30 июля состоялся фестиваль «Волонтеры Подмосковья», объединивший около 50 активистов. Участники обменялись опытом, обсудили новые добровольческие инициативы и приняли участие в образовательной и творческой программе.

В мероприятии приняли участие активисты «Волонтеров Подмосковья», «Молодой Гвардии Единой России» и «Движения Первых», которые занимаются сбором гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и их семей, поддержкой пожилых людей, участием в экологических акциях и благотворительных проектах. В рамках фестиваля добровольцы писали письма бойцам, участвовали в командообразующих играх и мастер-классах по созданию памятных сувениров.

Завершением программы стал паблик-толк с региональным координатором движения Елизаветой Федоровой, начальником отдела молодежной политики администрации Мариной Гасымовой, депутатом Совета депутатов от «Единой России» Александром Поляковым и членами местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Участники обсудили развитие добровольческого движения в округе, реализацию новых проектов и ответили на вопросы молодежи.

«Спасибо каждому волонтеру Солнечногорска. Ваши добрые дела меняют жизни людей и делают наш округ теплее, добрее и сильнее. Уверен, впереди у нас еще много совместных проектов и важных инициатив. И с такой командой все обязательно получится», — подчеркнул глава округа Константин Михальков.

В этом году региональное движение запустило проект из 56 мероприятий: представители посетят города Московской области для знакомства с командами добровольцев, обмена практиками и обсуждения перспектив развития волонтерского движения.