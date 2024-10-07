Фестиваль волейбола в Одинцове стал главным спортивным событием сентября в Подмосковье

Волейбольный фестиваль в Одинцове с участием команды «Заречье-Одинцово» признали главным спортивным событием сентября. Такое решение приняли подписчики Telegram-канала Минспорта Подмосковья.

Голосование проходило с 2 по 7 октября, и 70% участников выбрали волейбольный фестиваль. Вторым по популярности стал финал Кубка чемпионов Swimcup по плаванию, а третье место занял «Арбузный кросс».

Напомним, фестиваль волейбола состоялся 16 сентября, собрав 28 школьных команд. Победителями стала команда Одинцовской лингвистической гимназии.

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