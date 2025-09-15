Ежегодный фестиваль волейбола Московской области прошел в Одинцове 13 сентября. Мероприятие проводят уже в седьмой раз.

Участниками соревнований стала 21 смешанная команда, в которые вошли свыше 100 спортсменов 2011-2012 годов рождения. Они представляли общеобразовательные организации Одинцовского округа и городского округа Краснознаменск.

Матчи провели на семи мобильных площадках, которые разместили на футбольном поле стадиона «Центральный».

Судьями выступили игроки волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» и представительницы отделения волейбола областного училища олимпийского резерва №2.

Команда Одинцовской лингвистической гимназии продемонстрировала на соревнованиях наилучший результат. Вторую строчку заняли спортсмены лицея №1 в Краснознаменске. Бронза досталась представителям гимназии №13, а четвертое место занял коллектив лицея «Подмосковный».

Фестиваль провели по государственной программе «Спорт России».