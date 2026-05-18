Фестиваль военно-патриотической песни прошел в Волоколамске

Участников и гостей праздника поприветствовали глава Волоколамского округа Наталья Козлова и председатель окружного совета депутатов Татьяна Шаргаева, которые напомнили, что край по праву гордится своей героической историей. «Особенно ценно, что память о подвиге наших дедов и прадедов бережно передается уже самым маленьким жителям округа — через песни, семейные истории и такие творческие проекты», — подчеркнула Наталья Козлова.

Юные артисты представили яркие творческие номера: пели песни, танцевали и читали стихотворения о подвиге героев. По итогам фестиваля все коллективы детских садов получили почетные грамоты, а руководители дошкольных учреждений — благодарственные письма за большой вклад в воспитание молодежи.

Организаторы также вручили участникам специальные сертификаты на посещение Музея героев-панфиловцев в деревне Нелидово.