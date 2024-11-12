Фестиваль военно-патриотических фильмов начался в Волоколамске

Церемония открытия международного фестиваля военно-патриотических фильмов «Волоколамский рубеж» пройдет 13 ноября во Дворце спорта «Лама». Мероприятие проводится в Волоколамске уже в 20-й раз.

Подготовку к юбилейному кинофестивалю обсудили на совещании в администрации муниципалитета, состоявшемся перед началом конкурса. Члены организационного комитета ознакомились с планом проведения мероприятия. На следующем заседании будет рассмотрены все замечания и предложения организаторов.

«Традиционный кинофестиваль „Волоколамский рубеж“, безусловно, станет одним из ярчайших событий года», — отметила заместитель главы муниципалитета Марина Марнова.

Уже сегодня, 12 ноября, приступило к работе профессиональное жюри, которому предстоит просмотреть и оценить все представленные на конкурс картины. В фестивале участвуют игровые и документальные фильмы из разных городов России и стран мира.

Фестиваль завершится 16 ноября зрелищным концертом, на котором выступят звезды эстрады, театра и кино.

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