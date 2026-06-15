Фестиваль водных видов спорта прошел в Одинцовском округе

Шестикилометровый маршрут прошел через историческую «Русскую Швейцарию» — мимо пейзажей XII века и уникальных видов на Саввино-Сторожевский монастырь. В заплыве участвовали более 450 человек на сапах, каяках и байдарках.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил, что с каждым годом число гостей и участников становится все больше. Участники преодолели дистанцию по Москве-реке через живописные места Звенигорода, а на стадионе «Спартак» их ждала насыщенная праздничная программа. Такие события объединяют людей разных возрастов, помогают открыть для себя красоту родного края и приобщают к активному образу жизни, добавил он. Глава поблагодарил организаторов, партнеров и всех участников за яркий спортивный праздник.

В завершение мероприятия состоялся праздничный концерт творческих коллективов. Также на площадке работали фуд-корт, ярмарки и выставка художников.