Фестиваль «Во славу Отечества» прошел в Можайске

13-й межзональный открытый конкурс был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Можайском культурно-досуговом центре собрались юные таланты и их педагоги из семи округов Подмосковья.

Фестиваль «Во славу Отечества» посвятили мужеству, доблести и героизму всех защитников Родины. Председатель совета ветеранов, депутат Нина Истратова в приветственном слове отметила важность таких мероприятий для сохранения памяти о героях и передачи ее подрастающему поколению.

Старт фестивалю дали творческие коллективы Можайского КДЦ. Духовой оркестр, студия барабанщиков и хоровая студия «Глория» зарядили публику своей энергией. Вокальные и инструментальные номера представили зрителям учащиеся и преподаватели можайской Детской музыкальной школы № 1. Со сцены звучали классические и современные произведения, каждое выступление сопровождалось рассказами о военной истории малой родины и подвигах земляков.

Важной частью мероприятия стала художественная выставка-конкурс, на которой было представлено более 100 работ учащихся из 19 школ Московской области.