Фестиваль визуального искусства прошел в Коломне

Всевозможные направления визуального искусства в рамках фестиваля «Вижуалфест» представили по традиции в молодежном центре «Русь» в Коломне. Организаторам удалось создать для участников и гостей праздника атмосферу волшебства и креатива.

Искусство в самых разных его проявлениях было представлено на 15 интерактивных площадках, где каждый мог найти себе занятие по душе. В мастерской «Кружка добра» предлагали научиться лепить глиняную посуду, на робостанции — конструировать модели из LEGO, в творческих студиях — подписывать открытки или делать талисманы.

Для любителей астрологии организовали большую тематическую зону. Гости могли составить натальную карту, получить прогноз, нарисовать свой знак зодиака или создать карту желаний.

Мастер-класс по фотографии от Натальи Ткачевой стал одним из самых запоминающихся моментов фестиваля. Участникам открыли секреты удачного кадра и рассказали об основах фотосъемки.

Но больше всего гостям запомнилось выступление Варвары Лацюк, которая виртуозно играла на глюкофоне. Оригинальный музыкальный инструмент вызвал неподдельный восторг у зрителей. Его звучание напоминает звон колокольчиков и погружает в состояние безмятежности и тихой радости. А для тех, кто не насытился духовной пищей, работал специальный сладкий бар с разнообразными вкусностями.