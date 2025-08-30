Фестиваль велоспорта прошел в красногорском парке «Липовая Роща»

В парке «Липовая Роща» в Красногорске прошел фестиваль велосипедного спорта. Среди участников провели соревнования в дисциплинах маунтинбайк и кросс-кантри в разных возрастных категориях, сообщили в Минспорте Московской области.

Для детей от шести до 12 лет предлагалось преодолеть один по парку, от 13 до 14 — два круга, а для ребят старше 15 — целых три.

Самым юным участником стартов стал 6-летний Артемий Лаврухин. Несмотря на возраст, он занял второе место в категории до 12 лет. Самыми зрелыми велосипедистами стали 42-летние Максим Ельцов и Алексей Рыжанков. Ельцов даже стал обладателем золота.

После заездов для спортсменов и гостей прошли двухчасовые тренировки и мастер-классы по езде на беговеле и ВМХ, а также развлекательная программа с розыгрышем призов. Помимо того, на спортивном событии выступил коллектив девушек-барабанщиц Emotion.

​В ведомстве отметили, что «Вело Фест» прошел в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».