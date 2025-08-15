Фестиваль варенья пройдет в Сергиевом Посаде 16 августа

В Сергиевом Посаде 16 августа пройдет шестой Фестиваль варенья. Мероприятие соберет лучших и кулинаров из Москвы и Подмосковья, которые представят гостям оригинальные рецепты.

Улица Карла Маркса в субботу превратится в торговый ряд, где более 40 участников предложат посетителям бесплатные дегустации и проведут мастер-классы по приготовлению варенья, конфитюров и десертов.

Гостей также ждет ярмарка, на которой представят мед, пряники, чай, посуду, одежду и другие изделия ручной работы.

Для юных посетителей организаторы подготовили специальную программу: игры, творческие мастер-классы, а также спектакль «Жили-были» от театра «Под облаками».

Флористы студий «Корзина», «Теплица» и Florista проведут открытые уроки по плетению венков, которые станут прекрасным украшением праздничных нарядов.

Фестиваль начнется в полдень. Вход свободный.