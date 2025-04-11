Фестиваль в поддержку людей с аутизмом прошел в школе в Одинцове

Одинцовская школа «Надежда» стала одной из площадок всероссийского инклюзивного фестиваля «Люди как люди». Он посвящен распространению информации об аутизме.

В мероприятии участвовали педагоги, логопеды, психологи и родители детей с аутизмом, которые делились опытом по созданию более доброго общества.

Директор школы Ксения Махнач отметила, что такие фестивали помогают людям с расстройствами аутистического спектра находить поддержку и улучшать качество жизни. Фестиваль стал платформой для обмена историями и новыми методиками, охватывающими образование, занятость и социальную адаптацию.

Учащиеся школы могут выбрать для себя несколько направлений — например, работник зеленого хозяйства, повар или оператор вычислительных машин. Практики много: дети развивают моторику — лепят и занимаются в гончарной мастерской, а также работают в теплице.