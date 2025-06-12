Фестиваль в память о режиссере Станиславе Говорухине прошел в Дмитрове

Кинофестиваль «Движение по вертикали» проводится как день памяти Станислава Говорухина. В филиале Дворца культуры «Созвездие» прошел мастер-класс «Работа режиссера с актером над образом персонажа».

Мастер-класс провела ученица великого мастера Станислава Говорухина, актриса и режиссер Ольга Беляева. Участники получили от нее адрес, куда смогут отправить портфолио и войти в российскую базу действующих артистов кино. Это отличная возможность получить первые роли.

Затем прошла творческая встреча, где дети узнали о мастерской Сергея Соловьева во ВГИКе, и как Ольга Беляева стала вторым режиссером у Говорухина в картине «Конец прекрасной эпохи». Она рассказала о личности Станислава Сергеевича и поделилась теми моментами со съемок, в которых проявлялись его доброта, мудрость, проницательность и юмор.

«Смотрите классику советского кино. Это те фильмы, которые сняты великими мастерами, в которых играют великие артисты. Эти киноленты помогут зародиться в вашей душе тем лучшим человеческим качествам, которые есть у русского народа. Эти старые киноленты, киношедевры никогда не устареют и будут актуальны всегда», — сказала Ольга Беляева.

Ольга Беляева рассказала, как снимать собственные фильмы, почему в ее творчестве есть немало картин, адресованных детской аудитории.

После встречи участники посмотрели фильм «Каждый мечтает о собаке», режиссером которого является Ольга Евгеньевна.

«Важно, что подобные мероприятия способствуют развитию культурной жизни муниципалитета и дают возможность жителям округа познакомиться с представителями российского кинематографа. Участие юных артистов в фестивале открывает для них широкие творческие возможности, а мастер-класс от Ольги Беляевой стал настоящим подарком», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Фестиваль продлится в течение месяца при поддержке Министерства культуры России. Организаторами выступили компания «КиноФокус», Центр кинофестивалей и международных программ, киностудия «Вертикаль», кинокомпания «Июнь» и киноконцерн «Мосфильм».

Программа включает ретроспективу фильмов Станислава Говорухина, подборку военных фильмов из коллекции «Мосфильма» к 80-летию Победы, проведение мастер-классов по актерскому мастерству от известных кинорежиссеров, встречи с известными деятелями киноиндустрии, а также отбор талантливых детей на участие в съемках кинофильмов, сериалов студии «Вертикаль».

В первый день фестиваля состоялась творческая встреча с популярным актером театра и кино Иваном Колесниковым.