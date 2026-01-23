Фестиваль в Одинцове стал лауреатом международной туристической премии

Фестиваль современной культуры «Малевич», который прошел в Одинцове летом, получил высокую оценку на международном уровне. Мероприятие признали одним из лучших в своей категории на премии туристических коммуникаций «Рупор».

Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге в рамках XV Евразийского Ивент Форума. Премию посвятили памяти ее основателя — Геннадия Шаталова.

В конкурсе участвовали 80 проектов: 74 из 31 региона России и еще шесть из стран Содружества Независимых Государств. Лауреатами стали 45 проектов из России, Белоруссии, Киргизии, Южной Осетии и Узбезикистана.

Фестиваль «Малевич» занял третье место в номинации «Культурно-просветительские проекты».

Мероприятие, которое за два дня посетили свыше 30 тысяч человек, прошло в конце августа. В рамках программы состоялись лекции, премьера арт-объекта Николая Полисского «Супрематический лес», перформансы, дискуссии об авангардном искусстве и мастер-классы для детей.

Музыкальную часть представили выступления «Элли на маковом поле», Zventa Sventana, «Тима ищет свет», оркестра Cinematica под управлением Глеба Андрианова и других исполнителей.

Фестиваль организовала организация «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Куратором проекта выступило бюро «Никола-Ленивец».