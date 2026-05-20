Фестиваль усадебной культуры прошел в Подольске

Праздник усадебной культуры состоялся в Дубровицах на территории исторического комплекса. Гости посетили выставки, творческие площадки, лекции и концертную программу с участием известных исполнителей.

Исторические локации Дубровиц на один день стали центром культурной жизни округа. Для гостей подготовили программу, посвященную традициям русских усадеб и творческому наследию Подмосковья. Основные площадки разместили рядом с усадьбой Голицыных, храмом Знамения Богородицы, Липовым парком и Певческим полем. Атмосферу старинной усадебной жизни дополнили тематические прогулки, выступления артистов и ярмарка декоративно-прикладного искусства.

В течение дня на территории работали площадки с конкурсами исторического танца, романса и театров мод. Гости также посетили лекции о подмосковных усадьбах и приняли участие в интерактивных программах со старинными играми и развлечениями. Для семей с детьми организовали игровые зоны, творческие мастер-классы и фотоплощадки. На фуд-кортах можно было попробовать блюда уличной кухни.

Одной из крупнейших площадок стал художественный пленэр. Под руководством директора Подольской детской художественной школы около 80 юных художников создавали работы с видами архитектурного ансамбля и природных пейзажей Дубровиц.

«Для участников это возможность не только показать свои навыки, но и прикоснуться к истории через искусство», — отметили организаторы пленэра.

Особое внимание зрителей привлек фестиваль колокольных перезвонов. На сцене выступили звонари из разных городов. Свое мастерство показали как начинающие ученики, так и опытные исполнители. Гости смогли услышать разные техники колокольного звона и узнать больше о традициях этого искусства.

Завершением праздника стали большой хоровод и гала-концерт «Очарование романса». Перед зрителями выступили заслуженная артистка республик Хакасия и Дагестан Наталья Манулик, солист Большого театра и театра «Новая Опера» Андрей Дунаев, а также лауреат международных конкурсов Светлана Ковалева.