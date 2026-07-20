Фестиваль «Усадьбы Москвы» собрал более 4 тысяч гостей в музее «Горки Ленинские»

На территории Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» 18 июля прошел фестиваль «Усадьбы Москвы» — «Летнее путешествие. Москва — Горки». По данным Министерства культуры и туризма Московской области, мероприятие посетило свыше четырех тысяч человек.

Директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд отметил, что Горки считались лучшим местом для летнего отдыха с 1902 года. Он выразил уверенность, что фестиваль станет прекрасным продолжением этой традиции.

Программа фестиваля началась в 11:00 и завершилась поздно вечером показом в летнем кинотеатре «Киносад». В течение дня гости могли посетить ретроателье «Усадебный фотосалон», почтовое отделение, а также поиграть в бадминтон, городки, крокет и другие игры.

Также участники фестиваля приняли участие в историческом пикнике, викторинах, театрализованном чаепитии и литературных чтениях, посвященных Антону Чехову и поэтам Серебряного века. Выставка «Дачная жизнь в Горках» рассказала о загородной жизни как историко-культурном феномене российской действительности конца XIX — начала XX веков.

Кроме того, гости посетили экскурсию-променад «Гуляем в Горках», которая познакомила их с архитектурным ансамблем усадьбы, ее парком и садом. В мастерских Детского культурно-просветительского центра «Лампа» можно было расписать гипсовые панно, создать картину из нитей, декорировать веер и изготовить свечи.