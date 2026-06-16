Фестиваль «Усадьбы Москвы» пройдет в Чехове 27 июня

Мероприятие в рамках столичного фестиваля состоится в музее-заповеднике «Мелихово». Для посетителей будут организованы литературные, исторические и развлекательные активности.

В течение дня для гостей будут работать ретро-ателье «Усадебный фотоальбом» и мобильный почтамт для отправки открыток по России. На открытых площадках доступны игры в крокет, серсо, городки и бадминтон. Для любителей спокойного досуга — шахматы, шашки и лото.

В программе также запланированы исторический пикник «Завтрак на траве. Чеховский эпистолярий» и интерактивная игра «Живые картины» по мотивам пьес и рассказов Чехова. Для детей проведут мастер-класс «Полевой цветок». Завершит мероприятие выступление струнного квартета имени Александра Алябьева.

Фестиваль «Усадьбы Москвы» проходит на 77 площадках в столице, Подмосковье и Тульской области. За три года реализации проекта состоялось более 7,7 тысячи мероприятий, которые посетили свыше 3,5 миллиона человек.