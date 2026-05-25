Подмосковные усадьбы присоединятся к фестивалю впечатлений

В столице 30 мая стартует VII сезон фестиваля впечатлений «Усадьбы Москвы». Министерство культуры и туризма Московской области сообщает, что в этом году к проекту присоединятся усадьбы, расположенные в Подмосковье.

С момента своего запуска в 2023 году фестиваль «Усадьбы Москвы» организовал более 7,7 тысяч мероприятий, привлекая более 3,5 миллиона посетителей. Предстоящий сезон станет рекордным по количеству площадок — их будет 77.

Впервые к площадкам столицы присоединятся региональные усадьбы, такие как музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», музей-усадьба Ф. М. Достоевского «Даровое», музей-заповедник «Усадьба «Мураново», музей-заповедник «Горки Ленинские» и музей «Ясная поляна» в Тульской области.

В рамках фестиваля пройдут парковые мероприятия, экскурсии, кинопоказы, квесты и интерактивные программы. Самые активные участники получат подарки.

Фестиваль впечатлений «Усадьбы Москвы» продлится до 6 сентября.

Подробная информация на сайте.