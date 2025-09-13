Фестиваль урожая прошел в парке Толстого в Химках

Садоводы-любители и активисты клуба «Активное долголетие» поучаствовали в фестивале урожая в парке Толстого в Химках. Они представили домашние заготовки и собственноручно выращенные овощи и ягоды.

Участники фестиваля отметили, что уже не один год с удовольствием занимаются садоводством и овощеводством.

«Фестиваль урожая стал настоящим украшением празднования Дня города в Химках. Такие мероприятия не только демонстрируют богатейший потенциал наших жителей, но и укрепляют традиции садоводства и огородничества, которые так важны для нашего общества», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

На ярмарке можно было не только полюбоваться удивительными плодами, но и попробовать их.

«Особенно радостно видеть активное участие членов клуба "Активное долголетие" — их энтузиазм и преданность своему делу вдохновляют. Каждый представленный на выставке плод — это не просто результат труда, это частичка души наших замечательных садоводов», — поделился депутат Николай Томашов.

Выставка урожая стала настоящим праздником. Это результат упорного труда, терпения и любви к жизни.