Фестиваль урбанистики пройдет в университете в Дубне

В Дубне впервые пройдет фестиваль урбанистики с 26 по 29 июля. Участники предложат свои идеи совершенствования университетской среды.

Участники будут строить, рисовать и конструировать, чтобы найти решения для преобразования кампуса университета «Дубна». Событие создано для тех, кто готов менять пространство через тактический урбанизм, искусство и совместное творчество.

«Это не просто фестиваль, а эксперимент по созданию города будущего. Здесь каждый может стать „архитектором мгновения“ — взять в руки инструменты, краски или даже обычную проволоку и прямо сейчас изменить пространство вокруг себя. Мы верим, что самые крутые городские трансформации начинаются не с грандиозных проектов, а с желания сказать: „Давайте сделаем это вместе!“» — пояснила Янина Смирнова, организатор, директор центра имиджевых проектов университета.

Стройка малых архитектурных форм из дерева и проволоки, творческие мастер-классы, дар-базар, лектории по искусству, музыкальная площадка с живым звуком — вот, что ждет гостей фестиваля. В мероприятии примут участие студенты всех факультетов университета «Дубна» и МАРШ. В программе также — роспись асфальта, раскрашивание заборов и урн, создание временных граффити вместе с художниками. Также запланирована выставка работ по урбанистике студентов МАРШ, чаепитие и общение.

Организаторы приглашают к участию гостей и жителей Дубны. Посетители смогут научиться работать с материалами, придумывать дизайн или помочь создать новые точки притяжения.