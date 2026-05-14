Фестиваль уличных видов спорта прошел в Красногорске

Фестиваль уличных видов спорта организовали при поддержке администрации Красногорска и благотворительного фонда «Энергия». За победу боролись десятки спортсменов, среди которых были как профессионалы, так и любители.

Участники соревновались в трех дисциплинах: баскетболе 3 на 3, самокатах и экстремальном велоспорте.

«Это наш первый в этом году фестиваль по уличным видам спорта. Планируем сделать несколько подобных мероприятий, поддержим ваши начинания. Будем стараться организовывать подобные мероприятия более регулярно и в хорошую погоду», — обратился к спортсменам заместитель главы округа Даниил Зеленев.