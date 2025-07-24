Фестиваль уличных танцев пройдет в Подмосковье с 30 августа по 14 сентября

В Подмосковье впервые состоится масштабный фестиваль уличных танцев. Региональный кубок по брейкингу и хип-хопу «Область танцевальных культур» пройдет с 30 августа по 14 сентября.

Цель фестиваля — раскрыть таланты детей и молодежи.

«Танцоры смогут продемонстрировать свои навыки и мастерство на танцполе друг напротив друга и вдохновиться выступлениями танцоров мирового уровня», — отметила директор организации «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Фестиваль предоставит площадку как для начинающих, так и для профессиональных танцоров и коллективов из Московской области. Подать заявку на участие можно на официальном сайте проекта областьтанца.рф.

Участники смогут проявить себя в нескольких номинациях: «1×1 — танцоры с опытом занятий до двух лет» (брейкинг), «2×2 — профессионалы» и «1×1 — девушки» (брейкинг), а также «2×2 — профессионалы» (хип-хоп). Лучшие выступят на гала-концерте, в рамках которого определят победителей.

Оценку выступлений доверили звездному международному жюри, в состав которого вошли признанные мастера танца: действующий чемпион России по брейкингу Zip Rock, топовый брейкер Cheerito, художественный руководитель ателье искусств La Manufacture Aurillac, француз Link, представитель сборной Бельгии по брейкингу Mighty Jimm и другие.

Главными призами для победителей станут поездки на престижные международные соревнования. Лучшие брейкеры в номинациях «2×2 — профессионалы» и «1×1 — девушки» отправятся в декабре на Dubai Open Breaking.

Лучшие танцоры хип-хоп в категории «2×2 — профессионалы» поедут в октябре на World Dance Championship в Китай. А юные танцоры, победившие в номинации «1×1 — танцоры с опытом занятий до двух лет» (брейкинг), получат шанс выступить в мае 2026 года на соревнованиях Yingxiangli bboy battle XII Yuncheng.