Фестиваль уличных культур «Стоп-кадр» пройдет в Павловском Посаде 29 июня

Фестиваль уличных культур «Стоп-кадр» пройдет в Павловском Посаде в сквере у дома-музея Вячеслава Тихонова 29 июня. Гости увидят выступления танцоров, музыкантов и, конечно, процесс создания граффити.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, для посетителей также подготовили беспроигрышную лотерею и специальную программу для детей.

Кроме того, гости смогут посетить выставку, посвященную творчеству советского и российского актера Вячеслава Тихонова. В экспозиции представлены его личные вещи, письма, костюмы из разных фильмов и спектаклей, а также государственные награды.

Начнется фестиваль в 15:00, вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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