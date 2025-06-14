Фестиваль уличных культур прошел в Павловском Посаде

В Доме-музее Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде состоялся традиционный фестиваль уличных культур «Стоп-кадр». Для взрослых и детей организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу.

Гости мероприятия посетили разнообразные творческие площадки. Особый интерес у собравшихся вызвали конкурсные выступления граффистов. Уличные художники создавали картины прямо на глазах у зрителей.

Творческую атмосферу фестивалю придавали выступления музыкантов. Жители Павловского Посада побывали на мастер-классах по различным направлениям искусства. Благодаря фестивалю «Стоп-кадр» горожане познакомились с уличной культурой и творчеством молодых талантов.

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