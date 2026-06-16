Фестиваль уличных культур пройдет в Павловском Посаде 20 июня

В 15:00 в сквере дома-музея В. В. Тихонова состоится мероприятие «Стоп-кадр». Гостей ждут конкурсы граффити, рисунков и фотографий, а также мастер-классы, уличные танцы, музыка и дворовые игры.

В конкурсе граффити примут участие художники от 18 лет и старше. Для желающих старше пяти лет пройдет конкурс рисунков «Мой любимый киногерой». Также любой посетитель фестиваля сможет поучаствовать в фотоконкурсе «Стоп-кадр фото».

Уже сейчас художники начали подготовку. Современный русский художник Иван Пимкин уже работает над своей работой для фестиваля. Анастасия Дагаева почти завершила новую работу по фильму «Война и мир». В 2025 году она уже создавала работу по фильму «Они сражались за Родину», и она тоже будет представлена на фестивале.

Гостей также ждут выступления уличных музыкантов и танцоров, занимательные мастер-классы и беспроигрышная лотерея. Вход на фестиваль свободный, возрастных ограничений нет.